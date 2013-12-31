قوات الأمن تغلق الشوارع المحيطة بكنائس القاهرة وتمنع دخول السيارات

شهدت الكنائس بالقاهرة، اليوم، تشديدات أمنية مكثفة، لتأمين احتفالات الأقباط بأعياد الكريسماس، حيث أغلقت قوات الأمن بالكنائس الشوارع الرئيسية المحيطة بها لمنع دخول السيارات.

ويأتى ذلك فى إطار التشديدات الأمنية، تحسبا لأى أعمال عنف قد تحدث، ومن المقرر أن تبدأ احتفالات الكنائس الأرثوذكسية فى تمام التاسعة مساء، حتى الثانية عشر صباحا، بينما تنتهى الكنائس الإنجيلية فى تمام العاشرة وفقا لتعليمات المجمع الأعلى للكنيسة الإنجيلية، وتخالف تلك التعليمات الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة التى أعلنت عن بدء احتفالاتها فى التاسعة والنصف مساء، والانتهاء فى الثانية عشرة والنصف من صباح اليوم التالى.

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