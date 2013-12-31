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رئيس جامعة الأزهر: الشرطة داخل "الحرم" لحماية الطلاب.. والوضع تحسّن

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رئيس جامعة الأزهر: الشرطة داخل "الحرم" لحماية الطلاب.. والوضع تحسّن رئيس جامعة الأزهر: الشرطة داخل "الحرم" لحماية الطلاب.. والوضع تحسّن

كتب : محمد شريف الثلاثاء 31-12-2013 20:40

أكد أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر، أن الوضع داخل الجامعة تحسّن بصورة ملحوظة.

وأشار العبد، خلال مداختله الهاتفية في برنامج "يحدث في "، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، إلى أن ما يقرب من 3000 آلاف طالب أدوا اليوم امتحاناتهم داخل الجامعة، وسط حراسة أمنية مشددة.

وتابع رئيس الجامعة، قائلاً "أطمئن جميع أهالي الطلبة الراغبين في التعليم، أن قوات الأمن داخل الحرم الجامعي لتأمين الطلاب الذين يردون التعلم، ولا يريدون شيئًا آخر".

واختتم العبد تصريحاته، موجهًا تحياته لوزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، على المجهود الرائع الذي تبذله قوات الأمن في تأمين الجامعة والامتحانات.

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