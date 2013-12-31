أخبار عاجلة

مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

مساعد وزير الداخلية الأسبق: أتوقع مشاركة 40 مليون مصري خلال الاستفتاء

Google+ Print
مساعد وزير الداخلية الأسبق: أتوقع مشاركة 40 مليون مصري خلال الاستفتاء مساعد وزير الداخلية الأسبق: أتوقع مشاركة 40 مليون مصري خلال الاستفتاء

كتب : جهاد أحمد منذ 51 دقيقة

قال اللواء محمد نورالدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن أهالي محافظتي الشرقية والدقهلية ستردان على الممارسات الإرهابية التي طالتهما في الفترة الأخيرة بالخروج خلال الاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 يناير، مشيرا إلى أن الإرهاب سيزيد المصريين قوة وإصرارا.

وأضاف "نورالدين" خلال لقائه ببرنامج "استديو بث مباشر" على قناة CBC+2 أنه يتوقع مشاركة 40 مليون مصري في الاستفتاء على الدستور، وذلك من إجمالي الكتلة التصويتية التي تبلغ حوالي 53 مليون و600 ألف مواطن، لافتا إلى أن جماعة الإخوان لا تعلم روح الإصرار عند المصريين.

وأوضح أن "الإخوان" جماعة أممية لا تؤمن بالوطن ولا بترابه، "فمصر لا تهمهم ولكن ما يهمهم هو مصلحة التنظيم"، لافتا إلى أن هذه الجماعة هي أساس عمليات الاغتيال السياسي في ، بداية من القاضي أحمد الخازندار، مرورا بقتل النقراشي وأحمد ماهر، ثم شرعوا في قتل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في حادثة المنشية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"