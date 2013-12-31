مساعد وزير الداخلية الأسبق: أتوقع مشاركة 40 مليون مصري خلال الاستفتاء

كتب : جهاد أحمد منذ 51 دقيقة

قال اللواء محمد نورالدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن أهالي محافظتي الشرقية والدقهلية ستردان على الممارسات الإرهابية التي طالتهما في الفترة الأخيرة بالخروج خلال الاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 يناير، مشيرا إلى أن الإرهاب سيزيد المصريين قوة وإصرارا.

وأضاف "نورالدين" خلال لقائه ببرنامج "استديو بث مباشر" على قناة CBC+2 أنه يتوقع مشاركة 40 مليون مصري في الاستفتاء على الدستور، وذلك من إجمالي الكتلة التصويتية التي تبلغ حوالي 53 مليون و600 ألف مواطن، لافتا إلى أن جماعة الإخوان لا تعلم روح الإصرار عند المصريين.

وأوضح أن "الإخوان" جماعة أممية لا تؤمن بالوطن ولا بترابه، "فمصر لا تهمهم ولكن ما يهمهم هو مصلحة التنظيم"، لافتا إلى أن هذه الجماعة هي أساس عمليات الاغتيال السياسي في مصر، بداية من القاضي أحمد الخازندار، مرورا بقتل النقراشي وأحمد ماهر، ثم شرعوا في قتل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في حادثة المنشية.