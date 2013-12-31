الأهلي يرسل أسماء 25 لاعبا فى القائمة المبدئية للاتحاد الأفريقي

أعلن مسؤولو النادي الأهلي قائمة مبدئية تضم 25 لاعبا تم إرسالها للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، مساء الثلاثاء.

ووفقا للموقع الرسمي للنادي الأحمر، فقد دخل القائمة صبري رحيل، الظهير الأيسر المنضم حديثا للفريق، ومعه لاعب الوسط أحمد خيري، بجانب مسعد عوض، حارس مرمى منتخب الشباب.

في حين تم رفع اسم محمد أبوتريكة، نجم وسط الأهلي المعتزل.

ويخوض الأهلي أولى مبارياته من دور الـ32 أمام يانج أفريكانز أو كوموروزين في مطلع مارس المقبل.

ولم تشهد القائمة تواجد الثنائي موسى يدان وأحمد رؤوف لعدم قيدهما محليا، كما خرج أحمد عبدالظاهر، المعار إلى الاتحاد الليبي.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي – أحمد عادل عبدالمنعم – محمود أبوالسعود – مسعد عوض.

الدفاع: وائل جمعة – محمد نجيب – سعد سمير – شريف عبدالفضيل – رامى ربيعة – أحمد فتحي – سيد معوض – أحمد شديد قناوي – صبرى رحيل – أحمد نبيل «مانجا».

الوسط: شهاب الدين أحمد – حسام عاشور – أحمد خيري – عبدالله السعيد – أحمد شكري – محمود حسن «تريزيجيه» – وليد سليمان.

الهجوم: السيد حمدي – عماد متعب – عمرو جمال – دومينيك دا سيلفا.