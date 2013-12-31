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نور: الإصابة لن تمنعنى من مباراة الإسماعيلى.. ونسعى للإنفراد بالقمة

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نور: الإصابة لن تمنعنى من مباراة الإسماعيلى.. ونسعى للإنفراد بالقمة نور: الإصابة لن تمنعنى من مباراة الإسماعيلى.. ونسعى للإنفراد بالقمة

نور السيد

أكد نور السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أنه شعر ببعض الآلام فى العضلة الخلفية فى مران الفريق اليوم وفضل الجهاز الفنى منحه راحة من استكمال المران حتى لا تتفاقم إصابته .

وقال نور فى تصريحاته للموقع الرسمى أن الإصابة لن تمنعه من المشاركة فى مباراة الإسماعيلى المقرر لها الخميس المقبل بالدورى الممتاز مشيراً إلى أن الجهاز حرص على منحه الراحة وسيشارك فى التدريبات بشكل طبيعى غداً .

وأضاف “مباراة الإسماعيلى صعبة ونسعى لتحقيق الفوز بها وحصد النقاط الثلاث للإنفراد بصدارة المجموعة واستمرار مشوار الفريق فى البطولة هذا الموسم خاصة وأن الزمالك يسعى لتحقيق الفوز باللقب” .

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