مؤسسة الوليد بن طلال تدعم أبحاث علاج سرطان الدم

قامت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية – العالمية بتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة المنظمة الأوروبية لأبحاث وعلاج السرطان (EORTC) والتى ترأسها الأميرة استريد، أميرة بلجيكا.

ودعمت مؤسسة الوليد بن طلال من خلال شراكتها مع (EORTC) المرحلة التأسيسية لبرنامج "تحسين نتائج مرضى سرطان الدم الحاد " بهدف تحسين نتائج المصابين باللوكيميا من خلال البحوث والدراسات الدقيقة التى تسهم فى التعرف على المرض جزيئياً واختبار الطرق العلاجية الأكثر فعالية.

وتم اختيار برنامج "تحسين نتائج مرضى سرطان الدم الحاد" من قبل فريق من كبار الخبراء ليناقش خلال المؤتمر السنوى للجمعية الأمريكية لأمراض الدم فى نيو أورليانز أوائل الشهر الحالى.

تأسست مؤسسة المنظمة الأوروبية لأبحاث وعلاج السرطان EORTC فى عام 1976 بموجب مرسوم ملكى كجمعية دولية بموجب القانون البلجيكى بهدف تمويل أنشطة EORTC، ودعم البحث العلمى المستقل. إن من أهداف مؤسسة EORTC تطوير وتحفيز البحوث العلمية فى أوروبا لمحاولة التحكم بمرض السرطان والمشاكل المصاحبة له، ومن ثم زيادة نسبة الشفاء من هذا المرض وتحسين حياة المصابين به.

لمزيد من الأخبار الاقتصادية..

وزير الاتصالات يقرر تشكيل 8 لجان تنفيذية لمشروع "البرودباند"

مسئول بقطاع الأعمال: كبار تجار الأرز يخزنون الشعير تمهيدًا لتصديره

وزارة التخطيط تطلق دليل المواطن للخطة الاستثمارية فى جميع المحافظات

مطاحن شمال القاهرة: حققنا فائض 28.5 مليون جنيه فى الـ3 أشهر الأخيرة

وزير الصناعة: توقيع بروتوكولات تعاون لاستكمال ترفيق 5 مناطق صناعية

اقرأ أيضا..

>بالفيديو.. شاهد نجل البلتاجي بعد القبض عليه داخل شقة بمدينة نصر

دندراوى الهوارى يكتب : اليوم خمر ونساء.. وغدًا ثورة ضد الجيش والشرطة

انكسار "شوكة" طالبات الإخوان بالأزهر يرفع نسبة الحضور فى الامتحانات لأكثر من 90%... والأمن يحبط محاولة تسلل طلاب الجماعة لسور الجامعة.. وهدوء حذر بـ"عين شمس" و"القاهرة"

كونى نجمة فى رأس السنة

رونالدو أفضل "أجنبى" فى الليجا.. وإنييستا على قمة "المحليين"

اتهامات بالإرهاب والجاسوسية تلاحق "أبلة فاهيتا وشريحة المرحوم"..نشطاء يتداولون تحليلات للإعلان ويؤكدون: يحمل إشارات لصالح الموساد والموسانية.. وآخرون يتوقعون اغتيال مرسى وتفجير فى رأس السنة

>