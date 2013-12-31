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مؤسسة الوليد بن طلال تدعم أبحاث علاج سرطان الدم

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مؤسسة الوليد بن طلال تدعم أبحاث علاج سرطان الدم مؤسسة الوليد بن طلال تدعم أبحاث علاج سرطان الدم

قامت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية – العالمية بتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة المنظمة الأوروبية لأبحاث وعلاج السرطان (EORTC) والتى ترأسها الأميرة استريد، أميرة بلجيكا.

ودعمت مؤسسة الوليد بن طلال من خلال شراكتها مع (EORTC) المرحلة التأسيسية لبرنامج "تحسين نتائج مرضى سرطان الدم الحاد " بهدف تحسين نتائج المصابين باللوكيميا من خلال البحوث والدراسات الدقيقة التى تسهم فى التعرف على المرض جزيئياً واختبار الطرق العلاجية الأكثر فعالية.

وتم اختيار برنامج "تحسين نتائج مرضى سرطان الدم الحاد" من قبل فريق من كبار الخبراء ليناقش خلال المؤتمر السنوى للجمعية الأمريكية لأمراض الدم فى نيو أورليانز أوائل الشهر الحالى.

تأسست مؤسسة المنظمة الأوروبية لأبحاث وعلاج السرطان EORTC فى عام 1976 بموجب مرسوم ملكى كجمعية دولية بموجب القانون البلجيكى بهدف تمويل أنشطة EORTC، ودعم البحث العلمى المستقل. إن من أهداف مؤسسة EORTC تطوير وتحفيز البحوث العلمية فى أوروبا لمحاولة التحكم بمرض السرطان والمشاكل المصاحبة له، ومن ثم زيادة نسبة الشفاء من هذا المرض وتحسين حياة المصابين به.

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