تحسن طفيف في حالة شوماخر بعد خضوعه لجراحة ثانية

كتب : رويترز الثلاثاء 31-12-2013 20:13

قال أطباء إن تحسنا طفيفا طرأ على حالة مايكل شوماخر بطل فورمولا 1 السابق، اليوم، بعد خضوعه لجراحة ثانية مساء أمس؛ لعلاج إصابات في الرأس لحقت به جراء سقوطه أثناء ممارسته التزلج على الجليد.

وقال جان فرانسوا بايان رئيس وحدة التخدير في المركز الطبي الجامعي في مدينة جرينوبل بشرق فرنسا حيث يرقد شوماخر في مؤتمر صحفي: "حالته باتت تحت سيطرة أكبر الآن مقارنة بيوم أمس لكن لا يمكننا القول إنه ابتعد عن دائرة الخطر".

وتابع: "كسبنا بعض الوقت لكن يتعين مراقبة حالته ساعة بساعة.. من السابق لآوانه التكهن بشأن حالته". مضيفا أن حالته يمكن اعتبارها لا تزال "حرجة".

من جهته قال إيمانويل جاي رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب في المستشفى إن الجراحة التي أجريت خلال الليل شملت إزالة تجمع دموي كبير من الجانب الأيسر في دماغ شوماخر.

وأوضح جاي "كان التجمع أكبر وأسهل الوصول إليه من غيره. قررنا إزالته بعد أن رأينا أن الجراحة لن تشكل خطرا على حياته".

وارتطمت رأس السائق الألماني المعتزل بطل العالم سبع مرات بصخرة بعد سقوطه أثناء التزلج على الجليد في منتجع مريبل بجبال الألب الفرنسية.

وقال الأطباء إن شوماخر (44 عاما) كان يرتدي خوذة ما مكنه من الوصول إلى المستشفى حيا.

وقال بايان إن الفريق الطبي في جرينوبل ناقش الجراحة مع عائلة شوماخر. وأضاف أن حالة أسطورة فورمولا 1، لا تزال حرجة ما يصعب معه نقله إلى مستشفى آخر في الوقت الحالي.