وزير الآثار ينفي تلقي عرض من الإمارات بتأجير الآثار.. ويؤكد: لن نقبل إلا بإدارة مصرية

كتب : جهاد أحمد منذ 27 دقيقة

نفى وزير الآثار، الدكتور محمد إبراهيم، ما تردد بشأن تقدم الإمارات بطلب لتأجير الآثار المصرية، مؤكدا أن الوزارة لن ترضى إلا بإدارة مصرية خالصة لآثار مصر.

وقال "إبراهيم" خلال خلال لقائه مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامج "مانشيت" على قناة "ON TV"، أن الوزارة لا يوجد بها قيادات كبيرة تابعة للإخوان، مشيرا إلى أن هناك عددا من العاملين لديهم انتماء للإخوان تلقى عنهم تقارير، مؤكدا أنه لا مانع من استمرارهم في الوزارة لكن دون تأثير على سير العمل.

وأكد إبراهيم أنه لا يجوز وجود أي انتماءات سياسية داخل الوزارة سواء إخوان أو غيرهم؛ لأن أي شخص لديه انتماء حزبي لابد أن يقدم تنازلات، وهو ما لا يجب أن يكون موجودا في العمل الحكومي.