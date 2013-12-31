أسبانيا تلحق بأيرلندا خروجا من مظلة الإنقاذ بمنطقة اليورو

حصلت أسبانيا على الضوء الأخضر، اليوم الثلاثاء، للخروج من مظلة الإنقاذ من جانب سلطات الإنقاذ بمنطقة اليورو وذلك بعد عام ونصف العام على تلقى البلاد حزمة مساعدات لتنشيط قطاعها المصرفى المتعثر.

وبنهاية عمل البرنامج، ستصبح أسبانيا هى الثانية التى لم تعد فى حاجة إلى مساعدة خارجية من أصل خمس دول تستفيد من برامج الإنقاذ بمنطقة اليورو، كانت أيرلندا أنهت برامج مساعداتها فى 15 ديسمبر الجارى.

ولم يكن مقررا خروج أسبانيا رسميا من مظلة الإنقاذ حتى يناير، وانتهى اليوم الثلاثاء، سريان برنامج المساعدات الذى تحصل عليه البلاد من آلية الاستقرار الأوروبى "إى إس إم" وهى صندوق الإنقاذ الدائم لمنطقة اليورو.

وعانت البنوك الأسبانية من أصول عقارية مجمدة بعدما انهار القطاع العقارى الرئيسى فى البلاد خلال الأزمة المالية العالمية ما دفع أسبانيا لتراجع اقتصادى دام ستة أعوام.

وحصلت مدريد على قرض وصلت قيمته إلى 100 مليار يورو (138 مليار دولار) فى منتصف عام 2012 لقطاعها المصرفى، لكنها لم تستخدم منه سوى 41.3 مليار يورو.

ووصف رئيس آلية الاستقرار كلاوس ريجلينج خروج أسبانيا من مظلة الإنقاذ بأنه "قصة نجاح مبهرة".

وقال فى بيان، إن البنوك الأسبانية المتعثرة أصبحت اليوم تقف على أرض صلبة وكانت الجهود الإصلاحية الحازمة للحكومة واستعداد الشعب لقبول ظروف صعبة بشكل مؤقت تستهدف تحقيق تعاف مستدام نموذجى.

وأضاف أنه "على الرغم من وجود تحديات فى المستقبل، أثق فى أن مساندة آلية الاستقرار الأوروبى ومعها الإصلاحات الهيكلية، ستسمح للاقتصاد الأسبانى بتحقيق استقرار ونمو مستدام".

كانت المفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى حذرا منتصف الشهر الجارى من أن أسبانيا لا يزال يجب أن تراقب مرونة قطاعها المصرفى وقدرته على الوفاء بالتزاماته المالية، وذلك فى ختام مراجعتهما لبرامج الإنقاذ.

كما أشار الجانبان إلى أعباء الديون الثقيلة التى تستمر فى الضغط على الإقراض للاقتصاد الخاص وعملية التكيف التى لم تنته بعد للسوق العقارية.

وعلى شاكلة أيرلندا بشكل كبير، من المستبعد أن تطلب أسبانيا مساعدة مالية إضافية لطمأنة المستثمرين الذين ربما يكونون قلقين وهى تنهى برنامج الإنقاذ.

وخرجت أسبانيا من دائرة الركود فى الربع الثالث ومن المتوقع أن تسجل معدل نمو يبلغ على الأقل 0.5 % العام القادم.

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