دراسة : أنماط الغذاء مرتبطة بالهوية الاجتماعية والتأثر بالأصدقاء

كتب : نورهان السبحي الثلاثاء 31-12-2013 15:15

أثبتت نتائج دراسة بريطانية حديثة، أن تأثير الأصدقاء يلعب دورًا في أنماط الغذاء المتبعة.

حلل باحثون 15 دراسة نشرتها 11 جريدة مختلفة، و8 دراسات منهم حللت كيفية تأثر الناس عند اختيارهم أنماطهم الغذائية بمعلومات عن المعايير الغذائية، كما ركزت 7 دراسات بشأن آثار هذه القواعد على كيفية اتخاذ القرار حول اختيار أنواع الطعام.

ووجد الباحثون، أن الأشخاص الذين قيل لهم أن الأشخاص الآخرين اختاروا أطعمة ذات سعرات حرارية منخفضة، أو أطعمة ذات سعرات حرارية مرتفعة، كانوا أكثر عرضة لتقليد الآخرين.

وأثبتت الدراسة أن المعايير الاجتماعية تؤثر في كيفية اتباع النظم الغذائية. كما وجد الباحثون أن الخيارات الغذائية للأشخاص ترتبط بوضوح بالهوية الاجتماعية.

وقال الباحثون، إن النتائج التي توصلوا إليها يمكن أن تساعد في إعادة تشكيل سياسات الصحة العامة بما في ذلك إقامة حملات لتشجيع الأكل الصحي.