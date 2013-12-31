أخبار عاجلة

مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

المؤتمر الخامس لأمراض الشبكية في القاهرة الخميس

Google+ Print
المؤتمر الخامس لأمراض الشبكية في القاهرة الخميس المؤتمر الخامس لأمراض الشبكية في القاهرة الخميس

كتب : نورهان السبحي الثلاثاء 31-12-2013 16:17

على هامش مؤتمر القاهرة السنوي الخامس لأمراض الشبكية، ومؤتمر الجمعية الغربية الإفريقية لأطباء الشبكية، ينعقد مؤتمر صحفي دولي في القاهرة، الخميس.

ويهدف المؤتمر، إلى مناقشة أحدث أنواع العلاج، وجراحات الشبكية، والجسم الزجاجي للعين، ويركز المؤتمر على الأمراض المتعلقة بمضاعفات الإصابة بمرض السكري.

من المقرر، أن تستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومين، وتشمل ‘قامة ندوات تعليمية، وتدريبات قصيرة، وعرض لأحدث الأبحاث الخاصة بأمراض الشبكية.

يشارك في المؤتمر، نخبة من الخبراء المصريين والأجانب في هذا المجال، ومنهم: الدكتور إيهاب الريس، أستاذ طب و جراحة العيون بمعهد العيون، والدكتور رشيد اللقاني رئيس قسم جراحة الطب والعيون بجامعة المنصورة، والدكتور أشرف شعراوي أستاذ طب و جراحة العيون بجامعة الإسكندرية، وعدد آخر من أساتذة طب وجراحة العيون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة

8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا"

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط

8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط