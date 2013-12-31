المؤتمر الخامس لأمراض الشبكية في القاهرة الخميس

كتب : نورهان السبحي الثلاثاء 31-12-2013 16:17

على هامش مؤتمر القاهرة السنوي الخامس لأمراض الشبكية، ومؤتمر الجمعية الغربية الإفريقية لأطباء الشبكية، ينعقد مؤتمر صحفي دولي في القاهرة، الخميس.

ويهدف المؤتمر، إلى مناقشة أحدث أنواع العلاج، وجراحات الشبكية، والجسم الزجاجي للعين، ويركز المؤتمر على الأمراض المتعلقة بمضاعفات الإصابة بمرض السكري.

من المقرر، أن تستمر فعاليات المؤتمر على مدار يومين، وتشمل ‘قامة ندوات تعليمية، وتدريبات قصيرة، وعرض لأحدث الأبحاث الخاصة بأمراض الشبكية.

يشارك في المؤتمر، نخبة من الخبراء المصريين والأجانب في هذا المجال، ومنهم: الدكتور إيهاب الريس، أستاذ طب و جراحة العيون بمعهد العيون، والدكتور رشيد اللقاني رئيس قسم جراحة الطب والعيون بجامعة المنصورة، والدكتور أشرف شعراوي أستاذ طب و جراحة العيون بجامعة الإسكندرية، وعدد آخر من أساتذة طب وجراحة العيون.