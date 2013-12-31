مها الرباط: قانون الكادر الطبي الجديد يهدف لدعم العاملين بالقطاع الصحي

كتب : محمد شريف الثلاثاء 31-12-2013 19:15

أكدت مها الرباط، وزيرة الصحة، أن قانون كادر الأطباء الجديد سيتم العمل به بداية من العام الجديد.

وأوضحت الرباط، خلال مؤتمر صحفي على التليفزيون المصري، أن هذا القانون كان محل نقاش منذ فترة طويلة.

وأضافت الوزيرة، أن "صيغة قانون الكادر الجديد الخاص بالمجال الصحي، يوفر امتيازات وحوافز للعاملين، وكذلك الأطباء والممرضين والعاملين الفنيين والصيادلة، وأطباء الأسنان، وجميع المهن الطبية، لتحسين الأداء في القطاع الصحي، وإعطاء العاملين في هذا المجال ما يريدون، وكذلك التدرّج في المجال الصحفي، والعمل على تحسين التدريب العملي المستمر".

وأشارت الرباط، إلى أن بعض المحافظات تشهد عزوفًا للأطباء، نتيجة عدم وجود حوافز وامتيازات كافية، فهذا الكادر الجديد يضمن ذهاب الأطباء لهذه المحافظات، وإعطاءهم حوافز وامتيازات كبيرة تضمن لهم تحسين أحوالهم المعيشية بشكل كبير.

وتابعت الوزيرة، أن "بعض المحافظات يوجد بها أمراض نادرة، تحتاج ذهاب أطباء على مستوى عالٍ من الكفاءة الطبية، لذلك هذا الكادر سيوفر الأطباء وفي جميع التخصصات".

وأوضحت الرباط، أن هذا القانون يحتاج إلى عامين ونصف العام، حتى ينتهي تمامًا ليشهد تحسنًا كبيرًا في القطاع الطبي.

واختتمت الوزيرة تصريحاتها، مؤكدة أن هدف الحكومة، ووزارة الصحة بالأخص، هو دعم العاملين في القطاع الصحي، بجميع تخصصاتهم وأعمالهم، لتحسين الخدمة الصحية.