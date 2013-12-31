المجلس الإقليمي للصحة بالمنيا يضع خطة لمواجهة إضراب الأطباء المحتمل غدا

كتب : إسلام فهمي وخديجة العادلي منذ 45 دقيقة

عقد المجلس الإقليمي للصحة بمحافظة المنيا، اجتماعا برئاسة اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا؛ لمناقشة مواجهة إضراب جزئي للأطباء في الأول من يناير بناء على دعوة نقابة الأطباء.

وأكد المحافظ أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة مرتبطة بالإدارات الصحية لمتابعة أية تقصير في مستوى الخدمات، خاصة الحالات الحرجة، وتجهيز سيارات الإسعاف بكافة المراكز لمواجهة أي طارئ.

قالت الدكتور أمنية رجب وكيل وزارة الصحة، إنه سيتم عقد لقاءات مكثفة مع مديري المستشفيات لوضع إجراءات احترازية؛ لمواجهة أي طارئ، مشيرة إلى أن فريقا من الأطباء داخل الإدارات الصحية، سيقوم بالعمل الميداني داخل المستشفيات لتعويض أي غياب متوقع للأطباء.