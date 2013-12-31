جبهة مصر بلدي تدشن صفحتها الإلكترونية على الفيس بوك

دشن اللواء أحمد جمال الدين المنسق العام لجبهة مصر بلدي ووزير الداخلية الأسبق اليوم صفحة الجبهة على شبكة الفيس بوك، وأكد المنسق العام في كلمته بهذه المناسبة أن الصفحة ستبرز فكر الجبهة ورسالتها الأساسية الرامية إلي حشد كافة المواطنين وراء تنفيذ خارطة المستقبل في مواعيدها، وتوعية الشباب وجمهور الفيس بوك بالأخطار المحدقة التي يمر بها الوطن خلال المرحلة الانتقالية، وأهمية قيام جميع المخلصين من أبناء هذا البلد بمحاربة الأفكار الهدامة التي تبثها التنظيمات الإرهابية والمتطرفة بين الشباب.

وأشار نائب المنسق العام للجبهة اللواء اركان حرب المهندس صلاح المعداوي إلي أهمية المكون الالكتروني في عمل الجبهة خاصة في ضوء الشائعات التي يطلقها المنتمون للتنظيمات غير الوطنية على شبكات التواصل الاجتماعي والهادفة إلي إعادة مصر للوراء مرة أخرى، وإرهاب المصريين من المشاركة في الاستفتاء يومي 14 و15 يناير بوصفه أولي استحقاقات خارطة المستقبل، مؤكداً على أن شباب الجبهة سيتصدون بقوة لمثل هذه المحاولات.

هذا وقد احتوت الصفحة على جزء بارز بعنوان “خمسين سبباً للتصويت بنعم للدستور” ، وأهم مقولات كبار المثقفين والكتاب عن تنظيم الإخوان الإرهابي، واستمارة عضوية الجبهة، والتعريف بالجبهة وأهدافها بصورة بسيطة، وأهم مقولات قادة الجبهة.