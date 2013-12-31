“تمرد” السويس تدشن غرفة عمليات للإشراف على مراقبة الاستفتاء

أعلنت حملة “تمرد” بالسويس تدشينها لغرفة عمليات لمراقبة والإشراف على الاستفتاء على الدستور بالسويس والمقرر له يومي 14 و 15 يناير الحالي.

وقال مصطفى السويسى منسق الحملة بالسويس :”إن المشتركين فى الإشراف على الاستفتاء التابعين لتمرد سيحصلون على تصريح للإشراف على الدستور ومراقبة عملية التصويت”.

وأوضحت الحركة فى بيان لها أن غرفة عمليات الحملة تهدف لرصد أى معوقات قد تعوق الاستفتاء ومراقبة عمليات التصويت بشكل إيجابي وتزليل أى عقبات ،قد تواجه المواطنين ، كما ستتابع غرفة العمليات توافر اشترطات النزاهة فى عملية التصويت ، متمنية من جميع المواطنين المشاركة وبقوة فى الاستفتاء وقراءة الدستور جيداً قبل التصويت .