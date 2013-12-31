سكينة فؤاد: إجراء الانتخابات الرئاسية أولا أقرب للتنفيذ

نفت الكاتبة سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية تحديد أي موعد لإجراء الانتخابات الرئاسية، حيث قالت لم أصرح بأي تصريحات خاصة بإجراء الإنتخابات ولم أحدد أي موعد لها، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للإعلامي جابر القرموطي في برنامج “مانشيت”، مؤكدة أن الاتجاه الغالب إجراء الإنتخابات الرئاسية أولا لأنها تحقق الإستقرار.

وأكدت سكينة فؤاد أن سنوات الثورة الثلاث كانت أكثر عصور النهب للأثار المصرية لما عانينا فيها من غياب أمني وفوضى أخلاقية.

كما أكدت على ضرورة التحقيق فيما ينشر بوسائل الإعلام من أمور خطيرة خاصة المتعلقة بخطاب تأجير الأثار إلى دولة عربية.

ونوهت سكينة عن المؤامرات الداخلية والخارجية التي تحاول الإيقاع بمصر وخاصة فيما يخص تقليد الأثار وقالت ما يحدث في وزارة الأثار حاليا تراكمات لما حدث من الحكومات السابقة وتابعت حديثها قائلة “لفتني الإهتمام بالخطط الموضوعة حاليا لإنقاذ الأثار” وأكدت أن الأثار تحتاج إلى توعية المواطنين بقيمتها الحقيقية.