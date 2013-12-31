احباط محاولة قتل قبطي بالمنيا ثأراً منه‎

أحبط العميد حمدي أبو شناف، مأمور مركز شرطة أبوقرص، جنوب محافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، محاولة 4 أشقاء قتل مواطن قبطي ثاراً منه.

وتم إلقاء القبض عليهم والتحفظ علي الأسلحه التي كانت بحوزتهم.

تلقى اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا إخطاراً من العميد حمدي أبو شناف مأمور مركز شرطة أبو قرقاص، بضبط 4 أشقاء، وهم رضا “ص.ا ” 25 سنه فلاح، ومحسن 29 سنه عامل، وعلاء 39 سنه كهربائى، ومصطفى 46 سنه فلاح من عائله أبو الوفا، ومقيمون بعزبة أبو الفتوح التابعه لدائرة المركز، وبحوزة الأول بندقيه أليه والثانى فرد رصاص وتروسيكل غير مرخص، وذلك أثناء تواجدهم بمنطقة أبو قرقاص البلد، بالقرب من منزل مواطن قبطى يدعى هانى “ع .ع ” 22 سنه سائق من عائله موسى وهارب من جناية قتل شقيق المضبوطين ومحكوم عليه فيها بالسجن لمدة 7 سنوات، وذلك ثاراً منه لسابقة إتهامه بقتل شقيقهم خلال مشاجره نشبت بينهما.