مؤتمراً للتوعية بالدستور بمكتبة مصر العامة ببنها

أنهت حركة “تمرد” ببنها المؤتمر الجماهيرى الذي عقدته لمناقشة مسودة الدستور وتوعية المواطنين بأهمية المشاركة فى الاستفتاء بمكتبة مصر العامة ببنها ،وذلك بحضور الدكتور نجيب أبادير عضو المكتب السياسسى لحزب المصريين الأحرار ، وجيهان فؤاد مقرر المجلس القومى للمرأة فرع القليوبية ومندوبين عن الأزهر والكنيسة الإنجيلية ببنها إضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والسياسية بالمحافظة.

من جانبها أعربت مى وهبة ، المتحدثة بإسم حركة “تمرد” عن ارتياحها بقرار الحكومة المصرية بإعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية رغم تأخر صدور القرار كثيراً .

ودعت وهبه الشعب المصرى بكل أطيافه وفئاته بالمشاركة فى الاستفتاء القادم على دستور مصر يومى 14و15 يناير المقبل ،مشيرةً إلى أن من سيشارك فى الاستفتاء ويقول “نعم” للدستور سيكون بمثابة من يصوب رصاصة بندقيته نحوالإرهاب اللعين, قائلةً :” إن مشاركة الإخوان من عدمها في الاستفتاء على الدستور ليس لها قيمة، وأن الجماعة فقدت قدرتها على الحشد وأصبحت غير موجودة الآن في القاموس السياسي”.

في سياق متصل قال القس شنودة المتحدث الإعلامى لكنيسة بنها وقويسنا :” إن حركة تمرد لها دور كبير فى عمل الدستور الحالى , وأن الجهد المبذول فى عمل هذا الدستور كبير جداً يجعل هذا الدستور معبراً عن رأى وأرادة الشعب بالإضافة إلى كون الدستور الحالى لا يميز بين أحد سواء من الناحية العقائدية أو الاجتماعية “.

وأشار شنودة إلى أن هذا الدستور يجعل الرقيب على القيم هو القانون والدولة وليس الافراد .

وقال شنودة :”إننا يجب أن نحث الناس على صنع القرار بالخروج للأستفتاء يومى 14 و15 يناير” .

من جانبه أكد الدكتور نجيب أبادير على أهمية إقرار الدستور في المرحلة الحالية وشرح الخلفيات والأسباب لصيغة بعض المواد، وتم فتح باب المناقشة وسماع بعض آراء السادة الحضور ومناقشتهم فى دستور مصر، حيث أكد جميع الحضور ضرورة المشاركة فى الاستفتاء يومى 14، 15 يناير المقبل .