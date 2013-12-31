الأهالى يشعلون النيران بمنزل فى اشتباكات بين عائلتين بالبحيرة

أ. ش.أ

أشعل الأهالى النيران فى منزل مكون من 7 طوابق وأسفله مخزن للأدوات المنزلية ملك المدعو وجيه رشوان بقرية حرمل بإيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

وكان مجهولون قد اختبأوا داخله وأطلقوا الأعيرة النارية بشكل عشوائى على الأهالى وقوات الأمن فى اشتباكات بالأسلحة النارية. وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحريق، وقامت بالسيطرة عليه وإخماده.

وكانت اشتباكات عنيفة بالأسلحة النارية قد اندلعت، اليوم "الثلاثاء"، بعد هجوم مجموعة من أهالى قرية "الحرمل" على منطقة الجزيرة بغرب مدينة إيتاى البارود، وإطلاق النيران بشكل عشوائى بالمنطقة، لخلافات سابقة بين عائلتين، بسبب قيام شباب بمنطقة الجزيرة بمعاكسة فتاة من قرية الحرمل بإيتاى البارود.

تجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية بالبحيرة قد ألقت اليوم القبض على 70 شخصا ممن شاركوا فى مشاجرة بالأسلحة النارية أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة العشرات.

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