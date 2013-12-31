بدر: لا انقسام بين المصريين.. والشعب سينتصر على الإرهاب بإرادته ووحدته

كتب : جهاد أحمد منذ 25 دقيقة

قال محمود بدر، مؤسس حركة "تمرد" وعضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور، إن الإخوان جماعة مستبدة لم تحترم المسؤولية ولم تحسن استخدام السلطة التي أعطاها لها الشعب المصري لذلك خرج المصريون لاسترداد السلطة.

وأضاف بدر، خلال لقائه ببرنامج "استديو بث مباشر" على قناة CBC+2، أنه لا يوجد انقسام بين المصريين، مؤكدًا أن غالبية الشعب المصري خرج في 30 يونيو و3 يوليو و26 يوليو، وسينزلون مرة أخرى للمشاركة في الاستفتاء على الدستور في مواجهة جماعة صغيرة وصفها بـ"القزمة"، مشيرًا إلى أن الإخوان هم مَن يحاولون إقناع المصريين بوجود انقسام، مطالبًا وسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء هذه الادعاءات.

وأكد بدر أن المواجهة الآن بين الشعب المصري وجماعة إرهابية تريد حكم مصر بقوة السلاح، مشيرًا إلى أن الإرهاب لن يستطيع الانتصار على إرادة شعب، موضحًا أن ممارسات الإخوان ستنتهي قريبًا بتوحّد المصريين وإرادتهم، خاصة بعد إقرار الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة قوية تستطيع إدارة البلاد.