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غدًا.. "يحدث في مصر" ينفرد بعرض كواليس سجني العقرب والمزرعة

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غدًا.. "يحدث في مصر" ينفرد بعرض كواليس سجني العقرب والمزرعة غدًا.. "يحدث في مصر" ينفرد بعرض كواليس سجني العقرب والمزرعة

كتب : سهيلة حامد منذ 23 دقيقة

في إنفراد إعلامي جديد، يعرض برنامج "يحدُث في "، الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، الليلة، على "MBC مصر"، لأول مرة بالتجول داخل أسوار سجني العقرب ومزرعة طرة، حيث يتم حبس رموز نظامي مبارك ومرسي احتياطياً خلال محاكمتهم.

ويجري البرنامج لقاءات حصرية ومباشرة مع قيادات السجون المسؤولة عن التعامل اليومي مع قيادات النظامين السابقين، ومدي التزامهم بقواعد السجون واحترامهم للقانون، ومدى تأمين السجون وتأكيد عدم إمكانية اختراقها.

تُعرض هذه الحلقة من برنامج "يحدُث في مصر" على" MBC مصر"، في السابعة والنصف من مساء الغد.

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DMC

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