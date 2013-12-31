تعزيزات أمنية على كنائس دمياط بمناسبة أعياد رأس السنة

قام اللواء أبو بكر الحديدى مدير أمن دمياط يرافقه عدد من قيادات المديرية بتفقد التعزيزات الأمنية المشتركة بين القوات المسلحة والشرطة على جميع كنائس المحافظة قبل احتفالات المسيحيين بأعياد رأس السنة.

وبعث الحديدى برسالة طمأنة إلى جميع أبناء محافظة دمياط، وهنأ الشعب الدمياطى والأخوة الأقباط بأعياد رأس السنة الجديدة.

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