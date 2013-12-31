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رحيل وخيري و4 حراس في قائمة الأهلي الإفريقية

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رحيل وخيري و4 حراس في قائمة الأهلي الإفريقية رحيل وخيري و4 حراس في قائمة الأهلي الإفريقية

أرسل الجهاز الفني للأهلي بقيادة محمد يوسف المدير الفني قائمة فريقه الإفريقية المبدئية وتضم 25 لاعبا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم استعدادا لخوض دوري أبطال إفريقيا.

ودخل القائمة صبري رحيل الظهير الأيسر المنضم حديثا للفريق، ومعه لاعب الوسط أحمد خيري، بجانب مسعد عوض حارس مرمى منتخب الشباب.

في حين تم رفع محمد أبو تريكة نجم وسط الأهلي المعتزل.

ويخوض الأهلي أولى مبارياته من دور الـ32 أمام يانج أفريكانز أو كوموروزين في مطلع مارس المقبل.

ولم تشهد القائمة موسى يدان وأحمد رؤوف لعدم قيدهما محليا، كما خرج أحمد عبد الظاهر المعار إلى الاتحاد الليبي.

 

والتالي قائمة الأهلي:

حراسة المرمى : شريف إكرامي – أحمد عادل عبد المنعم – محمود أبو السعود – مسعد عوض

الدفاع: وائل جمعة – محمد نجيب – سعد سمير – شريف عبد الفضيل – رامى ربيعه – أحمد فتحي – سيد معوض – أحمد شديد قناوي – صبرى رحيل – أحمد نبيل مانجا

الوسط: شهاب الدين أحمد – حسام عاشور – أحمد خيري – عبد الله السعيد – أحمد شكري – محمود حسن تريزيجيه – وليد سليمان

الهجوم: السيد حمدي – عماد متعب – عمرو جمال – دومينيك دا سيلفا

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