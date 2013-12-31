' الجزيرة الرياضية ' تتحول إلى ' beIN Sport '

أعلنت شبكة " beIN SPORTS " اليوم، عن توحيد كافة محطاتها التلفزيونية حول العالم تحت علامة تجارية واحدة ابتداء من 1 يناير 2014، بما فيها قنواتها المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتحل محل العلامة التجارية لقناة "الجزيرة الرياضية".

ومن المقرر أن تتوقف قنوات الجزيرة الرياضية عن البث مساء الثلاثاء 31 ديسمبر في تمام الساعة الـ 11:30 بتوقيت مكة المكرمة ليبدأ العد التنازلي لميلاد شبكة " beIN SPORTS " والتي دشنت موقعها " beinsports.net" باللغة العربية منذ دقائق.

وتطلق "الجزيرة الرياضية" حملة إعلانية تحت عنوان "وتغيرت اللعبة" تسلط الضوء على أهم الامتيازات الحصرية التي سيحظى بها مشتركي القناة بعدما أصبحت شبكة قنوات " beIN SPORTS".

ومن المقرر أن تقدم شبكة " beIN SPORTS" لمشتركيها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إمكانية متابعة البرامج الرياضية بأربع لغات مختلفة، هي العربية، والإنجليزية، والفرنسية والأسبانية، مع مشاهدة قنواتها الـ19 بتقنية الصورة عالية الجودة "HD" والصوت الدولبي المجسم، بالإضافة إلى خدمة المشاهدة عند الطلب.

ومن المقرر أن تظل قنوات " beIN SPORTS" متاحة لمشتركي باقة الجزيرة الرياضية الكاملة وذلك لفترة محدودة.

كما سيستمتع مشتركي باقة الجزيرة الرياضية الأساسية بنفس عدد القنوات التي كانوا يشاهدوها، وذلك لفترة محدودة.وستتيح شبكة " beIN SPORTS" لمتابعيها مشاهدة الدوري الإنجليزي، والأسباني، والإيطالي، والفرنسي، والدوري الأوروبي ودوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى بطولات كرة القدم العالمية والإقليمية بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، وكأس الأمم الأفريقية. هذا إلى جانب النقل الحي لكامل منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2014 التي ستقام في البرازيل.

وبالطبع لن تقتصر تغطية " beIN SPORTS " على فعاليات كرة القدم فقط، بل ستشمل مختلف الرياضيات من التنس، أو كرة السلة، أو كرة اليد، أو ألعاب القوى وسباقات السيارات والدراجات البخارية، والتي سيتم تغطية جميع فعالياتها ونقلها بشكل مباشر للمشتركين.