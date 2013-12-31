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غداً.. وزير التعليم العالى يلتقى نقيب التمريض لمناقشة مشاكل المهنة

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غداً.. وزير التعليم العالى يلتقى نقيب التمريض لمناقشة مشاكل المهنة غداً.. وزير التعليم العالى يلتقى نقيب التمريض لمناقشة مشاكل المهنة

تلتقى الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض بالدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى غداً الأربعاء لمناقشة مشاكل التمريض فى المستشفيات الجامعية بالإضافة إلى آليات تطبيق الكادر.

ويذكر أن نقيب التمريض طالبت بضرورة ترقى التمريض إلى المناصب القيادية بالمستشفيات أسوة بباقى العاملين بالمهن الطبية، مشيرة إلى أن التمريض يعمل فى ظروف صعبة فى ظل تعرضه للعدوى والإصابة بالأمراض المعدية.

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