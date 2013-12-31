جامعة القاهرة تكرم رئيس "الألمانية" لابتكاراته العلمية

كرم الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمود هاشم عبد القادر رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة وتسليمه "جائزة جامعة القاهرة للتميز لعام 2012"، خلال احتفال الجامعة بعيدها الخامس بعد المئوية الأولى وعيد العلم الثانى عشر.

وقال بيان صادر عن الجامعة الألمانية، اليوم، تتركز أبحاث هاشم على تطبيقات تكنولوجيا الطاقة الضوئية سواء أشعة الليزر داخل المعامل البحثية أو استخدام أشعة الشمس فى التطبيق الحقلى، وله ثمانى براءات اختراع تم تسجيلها دوليًا فى المنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية (WIPO) وأكاديمية البحث العلمى بالقاهرة.

وأكد محمود هاشم، أن استخدام تكنولوجيا الطاقة الضوئية التى تعتمد على أشعة الشمس والمستحثات الضوئية المستخلصة من النبات آمنة تمامًا على صحة الإنسان والبيئة، بل وتتفادى أضرار المبيدات الكيميائية وتراكماتها فى المحاصيل والنباتات والتربة، والتى تسبب الكثير من الأمراض الخطيرة مثل الأورام السرطانية والفشل الكلوى وتليف الكبد.

ومن المقرر أن تصدر دار النشر الألمانية Springler للدكتور محمود هاشم فى الأسبوع الأول من شهر يناير القادم 2014، أحدث كتاب علمى عالمى بعنوان "العلاج الضوئى الديناميكى من النظرية إلى التطبيق" بالاشتراك مع أكبر علماء وأطباء العالم من جامعات هارفارد وإنجلترا والسويد والدنمارك وألمانيا وسويسرا والنمسا وإيطاليا فى تشخيص وعلاج الأورام الخبيثة.

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