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"راقب شارك افضح" ترعى اتفاقا لحل أزمة البوتاجاز بالفيوم

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"راقب شارك افضح" ترعى اتفاقا لحل أزمة البوتاجاز بالفيوم "راقب شارك افضح" ترعى اتفاقا لحل أزمة البوتاجاز بالفيوم

كتب : ميشيل عبدالله منذ 43 دقيقة

أعلنت حركة "راقب شارك افضح" بالفيوم، أنها نجحت بالتعاون مع القوى والأحزاب السياسية بمركز سنورس، في حل أزمة الغاز بعد مقابلة مدير شركة بتروجاز.

وذكرت الحركة في بيان لها اليوم، أنه تم الاتفاق المبدئي بمركز ومدينة سنورس على سد عجز أنابيب الغاز، بحضور كل من حسين عبدالخالق، رئيس مجلس مدينة سنورس، وأحمد السني، مؤسس الحركة، وممثلين عن حزبي الكرامة والنور.

وأرسلت اللجنة القانونية للمجلس بنود التعاقد للشركة، وتمت الموافقة عليها، حيث سيتم توقيع الاتفاق الأسبوع القادم لبدء تنفيذ الاتفاق بتزويد مركز سنورس بالكمية المطلوبة لأبنائه دون حد أقصى، مع اعتماد مخزن مجلس المدينة رسميا من قبل الشركة.

وناشدت الحركة محافظ الفيوم، باعتماد التوقيعات وعدم وضع العراقيل البيروقراطية أمام الاتفاق، بحسب نص البيان.

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