200 ضابط و27 مجموعة أمن و8 تشكيلات لتأمين الاحتفال برأس السنة في سوهاج

كتب : خالد الغويط منذ 41 دقيقة

صرّح اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، أن المديرية أعلنت حالة الاستنفار القصوى، استعدادًا لتأمين الاحتفالات بأعياد رأس السنة الميلادية.

وأضاف أنه تم وضع خطة بقيادة نائب مدير الأمن و9 لواءات وتم نشر 24 مجموعة أمن مركزي و3 مجموعات احتياطي و8 تشكيلات فضّ أمن مركزي و13 مجموعة قوات أمن و5 مجموعات احتياطي و190 ضابط نظام وبحث، وتم عمل كمائن ونقاط تفتيش بنطاق الكنائس والأديرة وبدايات الشوارع المؤدية لها لإحكام فحص المترددين عليها.

وأشار إلى أنه تم تعيين ضباط الدفاع المدني بكل قطاع لمداومة المرور بصفة دورية لمفتشي المفرقعات على الكنائس والمطرانيات والأديرة للكشف عن المفرقعات ووضع وحدة الإنقاذ النهري والبري في حالة الاستعداد القصوى على أهمية الاستعداد وتجهيز اللنشات لتأمين المسطح المائي والمنشآت المسيحية والكنائس والأديرة والمطرانيات المطلة على النيل بدائرة المديرية وملاحظة الحالة بجميع المراسي والعائمات والمعديات بكل أنواعها.

كما تم تكثيف الخدمات المرورية اللازمة برئاسة الضباط لمتابعة سيولة الحركة المرورية بالشوارع والميادين وأماكن التجمعات الخاصة أمام الكنائس والمطرانيات التي تقام بها الاحتفالات واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عدم توقف سيارات أو دراجات بخارية أو عربات بجوار الكنائس والأديرة والإخطار في حالة الاشتباه في أي من المركبات أو أجسام غريبة.

وتم تكليف مشرف غرفة العمليات بإدارة شرطة النجدة بمتابعة وانتظام جميع الخدمات ومتابعها والإخطار الفوري عن الحالة أولا بأول وتلقى البلاغات أول بأول تعيين الخدمات اللازمة من شرطة المرافق لرفع كل الإشغالات ومنع وقوف الباعة الجائلين بالشوارع الرئيسية والميادين وخاصة بمناطق الكنائس والمطرانيات.

وأوضح مدير الأمن انه تم إنشاء غرفة لإدارة الأزمة والتي تضم ضابط نظام وضابط مباحث برتبة إشرافية مناسبة ومزودة بقوات نظام وبحث لمتابعة الحالة الأمنية والعمل على الإشراف على انتظام الخدمات وسرعة التوجه لفحص أي بلاغ في حينه على مستوى قطاعات المحافظة.