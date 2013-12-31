دراسة: عام 2013 شهد اهتزازا بالأوضاع الاقتصادية

شهد عام 2013 العديد من الاضطرابات السياسية والاحتقان فى الشارع المصرى ما أثر بالسلب على الوضع الاقتصادى المصرى.

وأوضح الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية - فى دراسة للمركز عن الحصاد الاقتصادى لمصر عام 2013، أنه خلال النصف الثانى من عام 2013 اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات والقرارات لتحفيز الاقتصاد منها إعلان وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى عن إصدار خطة لتنشيط الاقتصاد بقيمة 29.7 مليار جنيه لتحقيق معدل نمو فى حدود 3.5 %، بهدف تطوير السكك الحديد ومترو الأنفاق وإدخال الغاز الطبيعى لأكثر من 800 ألف وحدة سكنية واستكمال مشروعات البنية الأساسية والصرف الصحى فى الصعيد.

وأضافت الدراسة أن الحكومة قامت بإعلان تسوية المديونية مع شركات البترول الأجنبية والتى بلغت نحو 7 مليارات دولار أمريكى.

وأشارت إلى اتخاذ الحكومة قرارا بتطبيق الحد الأقصى للأجور والمرتبات بما يعادل 35 مثلا بحد أقصى 42 ألف جنيه، وتطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 1200 جنيه بداية من يناير 2014 بجانب اتجاه لتطبيق التسعيرة الاسترشادية على الخضراوات والفاكهة للحد والتقليل من موجة الغلاء وارتفاع الأسعار التى شهدتها مصر خلال الشهور الماضية.

ولفتت إلى اتخاذ قرار إعفاء طلاب المدارس الحكومية من المصروفات الدراسية والذى كلف الدولة فى حدود 800 مليون جنيه مصرى، وحاز على قبول ورضا الشارع المصرى بالإضافة إلى قرار القوات المسلحة بسداد ديون الغارمات والذى تجاوز الـ10 آلاف مواطنة، وتطبيق القرار الخاص بإسقاط ديون الفلاحين لبنك الائتمان الزراعى بحد أقصى 10 آلاف جنيه.

وبينت أنه تم تخفيض سعر الفائدة على القروض بنسبة 0.5 % ما يؤدى إلى تشجيع الاستثمار، بجانب قرار وقف تصدير الأرز والذى اتخذه مجلس الوزراء من أجل توفير احتياجات السوق المحلى واحتياجات هيئة السلع التموينية من الأرز فضلا عن قرار زيادة المعاشات 10 % من أول يناير2014.

وأظهرت الدراسة أن العام المالى الماضى 2012 / 2013 شهد وصول معدل نمو بلغ 2.1 %، فى حين أن معدلات النمو السكانى بلغ 2.2 % تقريبا أى أن الزيادة والنمو السكانى يلتهم أى زيادة فى النمو والتنمية.

وأوضحت تراجع سعر صرف الجنيه أمام سعر الدولار ليتجاوز حتى 30 يونيو 2013 أكثر من 8 جنيهات وبفضل السياسات النقدية التى اتخذها البنك المركزى المصرى خاصة فى عهد د . هشام رامز محافظ البنك الجديد استطاعت هذه السياسات تخفيض سعر الصرف ليستقر عند 6.9، ولكن ظهر أيضا خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2013 ليصبح الدولار فى حدود 7.35جنيه.

وبينت أن التصنيف الائتمانى تراجع 6 مرات خلال الفترة من فبراير 2011 وحتى 2 يوليو 2013، منها 3 مرات فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى لتصل مصر لمستوى ccc +، ما أثر على انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية والعربية لمصر وأيضا تأثير سلبى على حجم التعاملات التجارية المصرية والأجنبية.

وأشارت إلى تحسن وارتفاع فى مؤشر التصنيف الائتمانى لمصر فى 15 نوفمبر 2013 ليصبح - BB، ما سيعزز الثقة ويؤكد سلامة السياسات النقدية للبنك المركزى المصرى والاستخدام الأمثل للاحتياطى النقدى، وأيضاً يؤكد الثقة فى دوائر المال والاستثمارات الإقليمية والعالمية.

> ولفتت إلى انخفاض حجم الاستثمار الأجنبى المباشر اعتبارا من 2011 ليبلغ فى عام 2012 - 2013 عهد د. محمد مرسى نحو 1.6 مليار دولار فقط مقابل 13.5 مليار دولار خلال عام 2009، منوهة إلى أن ديون مصر الخارجية بلغت فى 30 يونيو 2013 نحو 43.4 مليار دولار، فى حين ارتفعت الديون الداخلية ليصبح إجمالى الديون الداخلية حتى 30 يونيو 2013 مبلغا وقدره 1553 مليار جنيه، مقابل 1238 مليار جنيه فى 30 يونيو 2012 .

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