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أسقف المنيا: الصلوات مستمرة حتى منتصف الليل.. والأمن يقوم بـ"دور بطولي"

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أسقف المنيا: الصلوات مستمرة حتى منتصف الليل.. والأمن يقوم بـ"دور بطولي" أسقف المنيا: الصلوات مستمرة حتى منتصف الليل.. والأمن يقوم بـ"دور بطولي"
"مكاريوس": تزامن المولد النبوي الشريف وأعياد الأقباط إشارة إلى ضرورة التعايش

كتب : جهاد أحمد الثلاثاء 31-12-2013 18:31

قال الأنبا مكاريوس، أسقف المنيا، إن الكنائس تشهد هذا العام تعزيزات أمنية مكثفة ومشددة أكثر من أي عام مضى، مشيدا بتنظيم قوات الأمن في حماية الكنائس.

ونفى "مكاريوس" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "استديو بث مباشر" على قناة CBC+2 تحديد موعد لإنهاء الصلاة، مشيرا إلى أنها ستكون في مواعيدها مثل كل عام إلى حوالي الساعة 12، مؤكدا عدم وجود ما يستدعي الخوف.

وأكد وجود تعاون بين الكنيسة وقوات الأمن بشأن تنظيم الاحتفالات وتأمينها، مشيرا إلى أن شباب الكنيسة في الداخل ينظمون الدخول والخروج، فيما تقوم قوات الأمن بالتأمين من الخارج.

وأشار مكاريوس إلى أن تزامن أعياد الأقباط مع المولد النبوي الشريف شيء جميل يسعد المصريين الذين يميلون للتعايش والاندماج فيما بينهم.

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