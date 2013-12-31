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كاظم الساهر ضيف البرايم الخامس عشر من "ستار أكاديمي"

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كاظم الساهر ضيف البرايم الخامس عشر من "ستار أكاديمي" كاظم الساهر ضيف البرايم الخامس عشر من "ستار أكاديمي"

كتب : سهيلة حامد الثلاثاء 31-12-2013 18:43

يحل النجم العراقي كاظم الساهر ضيفًا على الحلقة المقبلة من برنامج "ستار أكاديمي" الخميس 2 يناير 2014 على قناة CBC في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ويقدم كاظم باقة من أجمل أغنياته مع طلاب الأكاديمية في أسبوعهم الخامس عشر، لتتواصل رحلة البحث عن الفائز بلقب الموسم التاسع من البرنامج.

البرنامج تقدمه الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة، يعد البرنامج من أضخم برامج المسابقات الغنائية الأشهر في العالم والأقوى في الوطن العربي، وكانت النجمة اللبنانية يارا والنجم اللبناني الشاب ناصيف زيتون، ضيفيّ الحلقة السابقة من البرنامج.

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