القبض على 13 من عناصر الإخوان بالفيوم لتحريضهم على العنف

ألقت الأجهزة الأمنية بالفيوم القبض على 13 من عناصر الإخوان بالمحافظة، والمطلوب ضبهم وإحضارهم فى قضايا التحريض على أعمال العنف وتعطيل حركة المرور والتظاهر.

تلقى مدير أمن الفيوم إخطارا بضبط (13) من العناصر الإخوانية الإرهابية المطلوب ضبطها فى "قضايا التحريض على أعمال العنف وتعطيل حركة المواصلات وإعاقة المرور أثناء التظاهرات، وحرق وسرقة المنشآت الشرطية ودور العبادة والمنشآت العامة".

فيما تم ضبط 22651 دولارا بمنزل أحد العناصر الإخوانية وجارى العمل على ضبطه والعرض على النيابة.

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