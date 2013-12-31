استشارى: فرص الحمل تتزايد بمرور الوقت والفحص المبكر يقلل حدوثه

يخشى الكثير بعد الزواج من الإصابة بمرض العقم وعدم الإنجاب. قال الدكتور وليد غنيمة، استشارى جراحة المسالك البولية بقصر العينى، إن حوالى15% من الأزواج يعانون من العقم، بالرغم من الاتصال الجنسى بصورة طبيعية، وبشكل متكرر لمدة عام أو أكثر.

ونصح بأنه لا بد من عدم التسرع بالكشف، لأنه ثبت أن فرص حدوث الحمل تتزايد بمرور الوقت، ففى الشهور الأولى لا تزيد النسبة عن 25% وبعد ستة أشهر تصل إلى 75%، وتزيد النسبة إلى 90% بعد مرور عام كامل، لذلك يجب عدم التسرع بالكشف والفحص، لأن ذلك قد يتسبب فى حدوث مضاعفات تجعل فرص الحمل تقل بدلا من أن تزيد، مشيرا إلى أنه فى حوالى نصف هذه الحالات يلعب عقم الرجال دورا رئيسيا.

وأوضح د.غنيمة، أن أسباب العقم عند الرجال ترجع إلى وجود خلل فى إنتاج الحيوانات المنوية، أو ضعف فى حركتها، أو كثرة الأشكال المشوهة فى الحيونات المنوية، أو حدوث انسداد يمنع وصول الحيوانات المنوية، بالإضافة إلى الأمراض والإصابات والمشاكل الصحية المزمنة، وخيارات نمط الحياة وعوامل أخرى متعددة كلها تلعب دورا فى أسباب العقم عند الرجال.

وأشار غنيمة، إلى أن العلامة الرئيسية لحالات العقم عند الرجال، تتمثل فى المشكلة نفسها وهى عدم القدرة على إنجاب طفل، وفى الكثير من الأحيان، لا توجد أى علامات أو أعراض أخرى واضحة، موضحا أنه فى بعض الحالات تكون هناك مشكلة صحية، مثل حدوث خلل هرمونى موروث أو وجود انسداد قد يمنع مرور الحيوانات المنوية، وهذه قد تسبب بعض أعراض وعلامات العقم عند الرجال.

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