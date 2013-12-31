"الاكتئاب والقلق والضغوط العصيبة".. بندوة "Nature" الطبعة العربية

أقامت Nature الطبعة العربية وNature Middle East، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، ندوتهم العلمية الأولى بالعالم العربى، لمناقشة الضغوط العصبية والاكتئاب تحت عنوان "الضغوط العصبية، والاكتئاب العنيد" ببيت السنارى، بوسط القاهرة، يوم الـخميس الموافق 26 من ديسمبر 2013 .

استضافت الندوة استشارى الطب النفسى د.خليل فاضل، زميل الكلية الملكية للطب النفسى بلندن، والأكاديمية الأمريكية للسيكوسوماتيك، والذى ناقش أسباب الاكتئاب ودوافعه، وسبل التخلص منه، والتعامل الأمثل مع الضغوط اليومية.

وأكد د.مجدى سعيد، رئيس تحرير Nature الطبعة العربية، أن اختيار موضوع الندوة الأولى كان بناء على احتياجات المجتمع بمصر والوطن العربى، وركز على أهمية إيجاد حلول لمشاكلنا من خلال العلوم.

تناول الدكتور خليل فاضل موضوع القلق المستبد والاكتئاب العنيد، الذى يصيب العديد من الأفراد فى مجتمعنا، خاصة فى الوقت الراهن بسبب العوامل المختلفة والتحديات التى تواجه الأشخاص بشكل يومى، وقد استهل د.فاضل حديثه بإبداء إعجابه بمجلة Nature الطبعة العربية وموقع Nature Middle East، قائلًا "سعدت بمعرفة أن البحوث العربية تترجم للإنجليزية، أبحاثنا لها بصمة ونظرة مختلفة، نظرًا لكثافة البشر وطبيعة الضغوط والخامة الاجتماعية والاقتصادية المختلفة والتى أضيف إليها مؤخراً الصبغة العنيفة".

وقد بدأ د.فاضل ندوته، موضحًا أن هناك أنواع من الاكتئاب، قائلا "الاكتئاب العادى أو الخفيف هو نوع من أنوع الضيق ويحدث لمعظم الأفراد، أما الاكتئاب العنيد هو مرض مثله مثل السكرى وارتفاع ضغط الدم ويحتاج لعلاج، وعدم الاهتمام به قد يؤدى إلى مضاعفات عدة".

وأضاف فاضل "هناك العديد من العوامل التى تساعد على الإصابة بالاكتئاب العنيد، مثل العامل الوراثى، فهناك جينات تكون كامنة فى الإنسان حتى تحدث عوامل معينة ويصل الإنسان فى مرحلة من عمره إلى نقطة الانكسار والتى يقع فيها المريض فريسة الاكتئاب"، موضحا أن هناك العديد من العوامل الأخرى كالعوامل الاجتماعية والعوامل النفسية المحيطة بالإنسان.

وعن أهمية الصحة النفسية، قال د.خليل فاضل "التعب والظلم والقهر، قد تؤدى إلى العديد من الأمراض الجسدية مثل اضطرابات القولون، الضعف الجنسى، والأزمات الربوية"، وأضاف "تغيير الروتين ونمط الحياة هام جدا للتغلب على الاكتئاب البسيط، والإشباع الوظيفى من أهم مقومات السعادة والتغلب على الاكتئاب".

ودار حوار بعد الندوة بين د.فاضل والحاضرين أجاب فيها على أسئلتهم المختلفة حول موضوع الندوة، وتعد الندوة هى الأولى فى سلسلة ندوات مقرر أن تقيمها Nature الطبعة العربية وNature Middle East لتوصيل العلوم بأكبر شكل فى الوطن العربى، ولقد حضرها وشارك بها أكثر من 75 شخصا من المهتمين بالعلوم.

Natureالطبعة العربية هى مطبوعة شهرية مترجمة من دوريّة Nature الدولية الرائدة عالميًّا فى مجال العلوم، التى تصدر بدعم من "مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية"KACST بالمملكة العربية السعودية، وتقدِّم أفضل الموضوعات والأبحاث العلمية عالية التأثير للعالم العربى بلغته الأم.

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