بوتفليقة يجدد دعم الجزائر لفلسطين حتى تسترد حقوقها الثابتة

جدد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في الذكرى ال49 لانطلاق ثورة الشعب الفلسطيني دعم الجزائر لفلسطين لاسترداد حقوقها الثابتة بما فيها إقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس.

وفى برقية بعث بها لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس (أبومازن) قال بوتفليقة “يتأهب الشعب الفلسطيني الشقيق الرافض للاستسلام والخنوع لإحياء الذكرى التاسعة والأربعين لانطلاق ثورته المجيدة وهى مناسبة أغتنمها لأتوجه إليكم بأحر عبارات التهاني باسم الجزائر شعبا وحكومة”.

وأضاف الرئيس الجزائري: أنه “لا غرو أن يوم الأول من يناير من عام 1965 سيظل علامة فارقة في الذاكرة الجماعية لشعبكم المكافح و لكل الشعوب المؤمنة بعدالة قضيتكم”.

كما جدد بوتفليقة للرئيس عباس دعم الجزائر لفلسطين حتى يتكلل كفاحها العادل بالنصر المبين ويرفع علمها عاليا خفاقا على أراضيها المسلوبة وتسترد حقوق شعبها الثابتة بما فيها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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