أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
نيمار يتفوق على ميسي ويدخل تاريخ برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي يغلق قائمته ويرفض بيع أو ضم أي لاعب

Google+ Print
الأهلي يغلق قائمته ويرفض بيع أو ضم أي لاعب الأهلي يغلق قائمته ويرفض بيع أو ضم أي لاعب

أعلن الأهلي عن رفض كافة العروض التي قدمت إلى لاعبيه في الفترة الأخيرة مؤكدا أنه أغلق القائمة بالكامل نهائيا.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لـFilGoal.com "رفضنا العروض المقدمة لحسام عاشور وأحمد فتحي لضعف المقابل المادي".

وتابع "الفريق لديه ارتباطات هامة في الفترة المقبلة من الدوري والسوبر الإفريقي ثم دوري الأبطال، ولا يمكننا التفريط في أي لاعب".

وعن التعاقدات الجديدة للفريق أكد عبد الحفيظ "القائمة مكتملة بالكامل ولا يوجد لدينا أماكن لضم لاعبين جدد".

وفسر "كان من حقنا استبدال لاعبين وقيدنا إيدان بدلا من محمد أبو تريكة وأحمد رؤوف بدلا من أحمد عبد الظاهر".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع