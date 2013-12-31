الأهلي يغلق قائمته ويرفض بيع أو ضم أي لاعب

أعلن الأهلي عن رفض كافة العروض التي قدمت إلى لاعبيه في الفترة الأخيرة مؤكدا أنه أغلق القائمة بالكامل نهائيا.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي لـFilGoal.com "رفضنا العروض المقدمة لحسام عاشور وأحمد فتحي لضعف المقابل المادي".

وتابع "الفريق لديه ارتباطات هامة في الفترة المقبلة من الدوري والسوبر الإفريقي ثم دوري الأبطال، ولا يمكننا التفريط في أي لاعب".

وعن التعاقدات الجديدة للفريق أكد عبد الحفيظ "القائمة مكتملة بالكامل ولا يوجد لدينا أماكن لضم لاعبين جدد".

وفسر "كان من حقنا استبدال لاعبين وقيدنا إيدان بدلا من محمد أبو تريكة وأحمد رؤوف بدلا من أحمد عبد الظاهر".