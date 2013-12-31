منظمة الصحة العالمية تحذر من تدهور الأوضاع الصحية بجنوب السودان

حذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية فى جنوب السودان منذ اندلاع أعمال العنف خلال الأسبوعين الماضيين، مؤكدة تزايد أعداد النازحين من أربع ولايات بدولة الجنوب تجاوز عددهم 195 ألفا، يحتمى الكثير منهم بقواعد حفظ السلام بالأمم المتحدة والباقى نزح إلى مناطق البحيرات العظمى والحدود الدولية المشتركة.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية بجنوب السودان محمد عبدى عدن وفقا لتقرير المنظمة العالمية، إن "خطر تفشى الأمراض يلوح فى الأفق بين النازحين خاصة الأمراض التى تنقلها المياه، فضلا عن نقص خدمات الصرف الصحى وانعدام النظافة بالمخيمات، ونقص عدد العاملين الصحيين من مقدمى الخدمات الصحية، مما يشكل مخاطر صحية مباشرة لآلاف المشردين فى المخيمات".

وأضاف أنه "من أجل تقليل مخاطر تفشى الأمراض المحتملة، تعمل منظمة الصحة العالمية على نحو وثيق مع السلطات الصحية وسائر الشركاء الصحيين، بما فى ذلك الفريق الطبى لبعثة (يونيميس) لحفظ السلام بجنوب السودان، لتحديد العاملين فى مجال الصحة فى مخيمات النازحين، الذين يمكن أن توفر خدمات الرعاية الصحية الأولية، وكذلك التثقيف الصحى والدعم لجميع النازحين".

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