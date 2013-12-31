لجنة حقوقية تطالب بإطلاق سراح صحفى إثيوبى سجن بتهمة ترويج شائعات

طالبت لجنة حماية الصحفيين المحنية بالدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين حول العالم، السلطات الإثيوبية بإطلاق سراح الصحفى أسفاو بيرهانو الذى حكم عليه بالسجن لمدة عامين وتسعة أشهر على خلفية اتهامه بترويج شائعات.

ونقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن اللجنة قولها إن بيرهانو، الصحفى السابق بصحيفة "المراسل" الإثيوبية الخاصة، تم الحكم عليه بالسجن فى الخامس والعشرين من ديسمبر الجارى بعد أن نشر خبرا قال فيه إنه تم عزل ثلاثة مسئولين حكوميين من مناصبهم.

وأضافت اللجنة التى تتخذ من نيويورك مقرا لها، أن الصحيفة عادت بعد ذلك وكذبت الخبر وأقالت بيرهانو، لافتة إلى أن إثيوبيا تعد أكثر بلد فى العالم سجنا للصحفيين.

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