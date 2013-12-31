أخبار عاجلة

مؤشر نيكي يغلق على ارتفاع 0.4% -
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا بارد ليلًا -
8 الصبح - تقرير يكشف تفاصيل أزمة تطوير "منطقة مثلث ماسبيرو" ومشاكل الأهالي فى تطوير المنطقة -
8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للفنانة إسعاد يونس .. "صاحبة السعادة والكوميديا" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط -
حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

لجنة حقوقية تطالب بإطلاق سراح صحفى إثيوبى سجن بتهمة ترويج شائعات

Google+ Print
لجنة حقوقية تطالب بإطلاق سراح صحفى إثيوبى سجن بتهمة ترويج شائعات لجنة حقوقية تطالب بإطلاق سراح صحفى إثيوبى سجن بتهمة ترويج شائعات

طالبت لجنة حماية الصحفيين المحنية بالدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين حول العالم، السلطات الإثيوبية بإطلاق سراح الصحفى أسفاو بيرهانو الذى حكم عليه بالسجن لمدة عامين وتسعة أشهر على خلفية اتهامه بترويج شائعات.

ونقلت "إيه بى سى نيوز" الأمريكية عن اللجنة قولها إن بيرهانو، الصحفى السابق بصحيفة "المراسل" الإثيوبية الخاصة، تم الحكم عليه بالسجن فى الخامس والعشرين من ديسمبر الجارى بعد أن نشر خبرا قال فيه إنه تم عزل ثلاثة مسئولين حكوميين من مناصبهم.

وأضافت اللجنة التى تتخذ من نيويورك مقرا لها، أن الصحيفة عادت بعد ذلك وكذبت الخبر وأقالت بيرهانو، لافتة إلى أن إثيوبيا تعد أكثر بلد فى العالم سجنا للصحفيين.

لمزيد من الأخبار العربية..

منظمة حقوقية: 36 شهيدا فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلى فى 2013

عباس: ضم إسرائيل مستوطنات الأغوار خط أحمر لن نسمح بتجاوزه

متمردو جنوب السودان يعاودون الهجوم على مدينة بور

عودة السفن المسئولة عن حمل الأسلحة الكيميائية خارج سوريا لقبرص

الوطنى السورى: لا نريد "جنيف 2" منصة لتوظيف قوى الثورة فى مواجهة بعضها
>اقرأ أيضا..
>بالفيديو.. شاهد نجل البلتاجي بعد القبض عليه داخل شقة بمدينة نصر

دندراوى الهوارى يكتب : اليوم خمر ونساء.. وغدًا ثورة ضد الجيش والشرطة

انكسار "شوكة" طالبات الإخوان بالأزهر يرفع نسبة الحضور فى الامتحانات لأكثر من 90%... والأمن يحبط محاولة تسلل طلاب الجماعة لسور الجامعة.. وهدوء حذر بـ"عين شمس" و"القاهرة"

كونى نجمة فى رأس السنة

رونالدو أفضل "أجنبى" فى الليجا.. وإنييستا على قمة "المحليين"

اتهامات بالإرهاب والجاسوسية تلاحق "أبلة فاهيتا وشريحة المرحوم"..نشطاء يتداولون تحليلات للإعلان ويؤكدون: يحمل إشارات لصالح الموساد والموسانية.. وآخرون يتوقعون اغتيال مرسى وتفجير فى رأس السنة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه