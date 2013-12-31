قوة عسكرية إسرائيلية تجتاز الشريط الشائك المقابل لجنوب لبنان

اجتازت اليوم قوة عسكرية إسرائيلية قوامها 3 دبابات من نوع "ميركافا" الشريط الحدودى الشائك وعبرت إلى محاذاة خط الانسحاب المعروف بالخط التقنى مقابل بلدة رميش الحدودية بجنوب لبنان وقامت بتسيير دورية فى المكان.

وقد حضرت من الجانب اللبنانى قوة مشتركة من "اليونيفيل" والجيش اللبنانى وقامت بمراقبة التحركات الإسرائيلية.

يذكر أن القوات الإسرائيلية عملت نهاية الأسبوع الماضى على جرف طريق ترابية فى المكان بين الشريط الشائك الإسرائيلى والخط التقنى وقامت بصيانة جهاز وكاميرا مراقبة كانت قد نصبتها للمراقبة.

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