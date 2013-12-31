الإفراج عن صحفيين أردنيين بكفالة قيمتها 3 آلاف دينار لكل منها

قررت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل الصحفيين أمجد المعلا، رئيس تحرير موقع (جفرا نيوز) الإخبارى ومالكه نضال الفراعنة، بكفالة 3 آلاف دينار أردنى لكل منهما.

كان مدعى عام عمان صالح الشوابكة، قد أوقف قبل أكثر من شهرين الفراعنة والمعلا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق بتهمة الإساءة لمصالح الأردن، وتعكير صفو علاقات مع دولة شقيقة، وذلك على خلفية نشر الموقع شريط فيديو يسئ إلى أحد أمراء قطر.

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