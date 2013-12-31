موجة من الأمطار الغزيرة تضرب بعض مدن القليوبية

كتب : حسن صالح منذ 11 دقيقة

شهدت محافظة القليوبية، عصر اليوم، موجة من الطقس السيئ ضربت بعض مدن المحافظة، ومنها بنها وطوخ، والتي تعرّضت لموجة من الأمطار الغزيرة، ما أدى لغرق بعض الشوارع والطرقات الرئيسية وأدى سقوط الأمطار إلى تراكم المياه أسفل الكباري والأنفاق والشوارع التي تحوّلت إلى برك طينية، وخاصة بالقرى، التي تحوّلت شوارعها إلى مستنقعات وتوقّفت الحركة المرروية على الطريق الزراعي السريع والطرق الفرعية والرئيسية الأخرى.

كما اشتدت حركة الرياح بشكل شديد، ما أدى إلى خلو الشوارع من المارة، من ناحية أخرى أدى سقوط الأمطار والطقس السيئ وشدة الرياح إلى انقطاع التيار الكهربائي في عدد من مدن وقرى المحافظة وامتنع الأهالي عن الخروج من المنازل بسبب أحوال الطقس المتقلّبة والبرودة الشديدة وتأثّرت حركة البيع والشراء، واضطرت المحال للإغلاق بسبب انعدام حركة الزبائن بسبب العزوف عن الخروج.

فيما أعلنت المحافظة الطوارئ، وأصدر المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإقليم، تعليماته لرؤساء المدن بإزالة تجمعات المياه وشفطها من الشوارع، كما رفعت أجهزة الأمن بالقليوبية من حالة الطوارئ لمواجهة توقف الطرق واندلاع الحرائق بسبب الرياح الشديدة والطقس السيئ.

وأعلنت شركات الكهرباء حالة الطوارئ واستمرار العمل على مدار الـ24 ساعة المقبلة للتغلب على ما ستخلفه موجة الطقس السيئ.

وشهدت حركة المواصلات ارتباكًا شديدًا بسبب الأمطار وتعطّلت حركة السير على الطرق.

وفي الوقت نفسه، أعلنت مديرية الصحة تشكيل غرفة طوارئ لإدارة الأزمة تحسبًا لوقوع حوادث مرورية على الطريق الزراعي والطرق السريعة الأخرى بنها- القاهرة، وبنها- المنصورة، وبنها- الزقازيق، ووقوع حرائق بسبب التقلب المفاجئ في الطقس بمختلف المراكز لاستقبال الحالات المضارة بسبب الطقس السيئ والأمطار وحوادث الطرق.