قيادي بـ”النور”: نساء الإخوان يشاركن في المسيرات للتحرش بالرجال

قال الدكتور أحمد عبد الحميد عنوز عضو الهيئة العليا بحزب النور إن من صفات المرأة الحرة عبر التاريخ أنها تميل إلى الستر وترتدي من الثياب ما يجعلها غير مثيرة للانتباه، فضلاً عن أنها لا تزاحم الرجال ولا تتحرش بهن كما تفعل من تسمين بالحرائر اليوم، في اشارة إلي نساء الإخوان.

وأضاف خلال تدوينة مطولة نشرتها إحدي الصفحات الناطقة باسم الحزب السلفي : حتى صار لفظ الحرائر علماً على من يرتدين الأصفر من الثياب ويمسكن بالبالونات الصفراء، وأخيراً يقفن بالطبول في الطرقات، وبصفارات المشجعين في الملاعب (الڤوڤوزيلا) ويشاغبن الشرطة والجيش، لافتا، لا يوجد في قواميس الأرض ما يكفي لوصف خسة من يصدر النساء في معاركه ويتنحى جانباً ليصورهن ساعة تهارجهن أو ساعة اعتداء الشرطة عليهن أو ساعة قفزهن من فوق الكباري لتتلقاهن أيدي الرجال.

وتابع: فتجد الأحمق من هؤلاء يصدر النساء للشرطة والجيش مع ما هو متوقع من تعامل وقح عنيف مهين منهما ثم إذا به يجلس يتباكى على الإنترنت ويصرخ كالنساء ماذا فعل حزب النور للحرائر.

ووجه رسالة لقيادات الاخوان قائلا: اعلم ياهذا أنه لكون أبناء حزب النور وغيرهم من عقلاء البلاد رجالاً ويعلمون معنى الرجولة الحقة؛ فإنهم لا يقدمون نساءهم للمعارك.

واختتم تدوينته موجها رسالة للربعاويات: اعلمي أيتها المخدوعة أن الحرائر لا يضربن بالطبول ولا يصفرن بالڤوڤوزيلا.