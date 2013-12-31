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وفاة والد شيري عادل والإعلامية نيفين خالد

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وفاة والد شيري عادل والإعلامية نيفين خالد وفاة والد شيري عادل والإعلامية نيفين خالد

توفي خالد عادل والد الفنانة شيري عادل والإعلامية نيفين خالد بعد صراع طويل مع المرض حيث كانت شيري ونيفين إلى جواره طوال فترة مرضه إلى أن فارق الحياة في أحد المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر.
من جهة أخرى يقام العزاء يوم الخميس القادم في مسجد عمر بن عبد العزيز بجوار نادي هليوبوليس بعد صلاة المغرب.
شيري ظلت إلى جوار والدها ما يزيد عن أسبوعين وبالرغم من ذلك حرصت على حضور حفل توزيع جوائز art ثم عادت له مرة أخرى. ولم تفارقه من وقتها حتى فارق الحياة أمس.

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