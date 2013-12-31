أحضان وقبلات و"بودي غاردات" في احتفال "جرسونيرة"

حرص عدد كبير من الفنانين والإعلاميين على حضور العرض الخاص لأحدث أفلام الفنانة غادة عبد الرازق فيلم "جرسونيرة" الذي أقيم في مجمّع سينمات "نايل سيتي" في حضور المنتجة والفنانة إسعاد يونس وغيرها من النجوم.

الإعلامي محمد فودة زوج غادة عبد الرازق حرص على التنسيق الكامل للعرض الخاص. ودعا الصحفيين لحضور العرض الخاص من خلال المكتب الإعلامي لمجموعة قنوات cbc التي يتولى التنسيق الإعلامي لها.

كما تمّت الاستعانة بما يقرب من 10 "بودي غاردات" صاحبوا غادة عبد الرازق في كل تحركاتها.

من جهته تصرف هاني وليام منتج الفيلم بشكل غير لائق مع الصحفيين الحاضرين وعندما طلبوا منه التسجيل مع غادة قال لهم:" أنا لم أدعُ أحداً منكم لحضور العرض". وكان يتعامل بتعالي شديد.

غادة كانت في غاية السعادة بعد عرض الفيلم وحرصت على التعبير عن سعادتها وامتنانها لزوجها محمد فودة بتقبيله واحتضانه أمام الجميع.

ومن مفاجآت العرض الخاص حضور الفنانة دينا بصحبة ابنها الذي يقضي معها إجازة قصيرة يعود بها إلى أمريكا ليستكمل حياته ودراسته هناك.

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