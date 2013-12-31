ياسمين عبد العزيز :لن أشارك في شهرة عمرو دياب

نفت الفنانة ياسمين عبد العزيز لـ"سيدتي نت" ما تردد عن ترشيحها لبطولة مسلسل عمرو دياب "الشهرة" والذي سيقدمه في شهر رمضان القادم. وقالت ياسمين:" لم تحدث أي مشاورات بهذا الشأن". كما أشارت إلى أنها لا تشارك في أعمال درامية لرمضان القادم.

من جهة أخرى قالت ياسمين إنها تستعد لبطولة فيلم سينمائي جديد مع المنتج أحمد السبكي والمخرج وائل إحسان والمؤلف خالد جلال. وأكدت أنه فيلم كوميدي وستبدأ تصويره قريباً ولم يتحدد اسمه إلى الآن.

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