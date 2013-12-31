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من هم أبرز المشاهير الذين انفصلوا في العام 2013؟

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من هم أبرز المشاهير الذين انفصلوا في العام 2013؟ من هم أبرز المشاهير الذين انفصلوا في العام 2013؟

في فبراير. إنفصال آخر سجل في يناير بين المغنية Britney Spears و Jason Trawick بعد عام على خطوبتهما وفي نفس الشهر، إنفصلت الممثلة Ashley Judd عن زوجها Dario Franchitti بعد مرور 11 عاماً على زواجهما.

في أيار، قرر Robert Pattinson و Kristen Stewart نجما سلسلة أفلام Twilight الإنفصال بعد علاقة جمعت الممثلة مع Rupert Sanders مخرج فيلم Snow White and the Huntsman. بعد ثماني سنوات من الزواج إنفصل الممثلان Josh Brolin و Diane Lane

في يوليو عاد الممثل George Clooney الى الحرية بعد قراره الإنفصال عن صديقته Stacy Keibler بعد سنتين من المواعدة. كما انفصل في هذا الشهر الثنائي Selena Gomez و Justin Bieber .

في أغسطس، أعلن الممثلان Michael Douglas و Catherine Zeta-Jones الإنفصال بعد 13 عاماً من زواجهما وفي نفس الشهر، إنفصل المخرج والممثل Clint Eastwood عن زوجته Dina بعد 17 عاماً من الزواج.

بعد أشهر من المشاكل المتواصلة، فسخ Liam Hemsworth خطوبته عن المغنية Miley Cyrus في سبتمبر.

Orlando Bloom و Miranda Kerr اللذان إلتقيا في العام 2007 وتزوجا في العام 2010 ورزقا عام 2011 بصبي أسمياه Flynn قررا الإنفصال في نوفمبر.

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