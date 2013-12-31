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انقلاب سيارة نقل محملة بـ 20 ألف لتر بنزين 92 قبل مدخل كوبري المحلة

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انقلاب سيارة نقل محملة بـ 20 ألف لتر بنزين 92 قبل مدخل كوبري المحلة انقلاب سيارة نقل محملة بـ 20 ألف لتر بنزين 92 قبل مدخل كوبري المحلة

انقلبت سيارة نقل محملة بـ20الف لتر بنزين 92 من شركة “ للبترول” تحمل رقم 58147 نقل الدقهلية قيادة “محمد السيد عطا” 30 سنة مقيم السنبلاوين دقهلية بعد أن اختلت عجلة القيادة بيده بسبب الأمطار قبل صعوده كوبري المحلة على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي مما ،أدى لإنقلاب السيارة على جانبها الأيمن وانسكاب البنزين على الأرض ،مما أدى إلى توقف حركة السير على الطريق منذ ساعتين وحتى الأن.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وقيادات المرور في محاولة لسحب السيارة وشفط البنزين المسكوب ،وتم تحويل الطريق المتوقف إلى طريق كفر الزيات القاهرة الإسكندرية الحر ،وتواصل أجهزة الأمن جهودها لرفع السيارة وإعادة حركة الطريق المتوقف.

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