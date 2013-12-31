"التعليم": وفاة طالبين في حوادث قطارات بالشرقية.. وضبط آخر انتحل شخصية زميله في الامتحان

كتب : توفيق شعبان الثلاثاء 31-12-2013 17:12

أوضح تقرير غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، الذي صدر منذ قليل، وفاة طالب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة فاقوس الثانوية المشتركة في إدارة فاقوس التعليمية محافظة الشرقية مساء يوم الأحد الماضي، بسبب سقوطه من القطار أثناء عودته بعد أداء الامتحان، وتم تحرير محضر برقم 9011 إداري فاقوس.

وأضاف التقرير، وفاة طالب في مدرسة التجارة المتقدمة بإدارة الزقازيق التعليمية، أثناء حادث تصادم قطار، وتم تحرير محضر رقم 7864 دائرة قسم ثان الزقازيق.

وفي محافظة المنيا، وتحديدًا في المدرسة الثانوية الزراعية بإدارة بني مزار التعليمية، دخل طالب غير مقيد بكشوف المدرسة إلى امتحان الصف الثاني الثانوي بدلًا من طالب مقيد بالكشوف، وتم تحرير محضر بالواقعة للطالب المنتحل الشخصية وإلغاء امتحان الطالب الأصلي.