"النور" بالدقهلية: وزعنا آلاف النسخ من الدستور.. والأهالي يستقبلوننا بالدعاء لنا

كتب : صالح رمضان منذ 21 دقيقة

أعلن حزب النور بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية، أنه خلال الأسبوع الماضي نظّم العديد من الفاعليات والأنشطة من بينها توزيع آلاف النسخ من مسودة الدستور والجولات الميدانية والتي لاقت قبولاً كبيرًا ودعاء من المواطنين لأبناء حزب النور على موقفهم نحو الدستور ونحو الأحداث التي مرّت بها البلاد خلال الفترة السابقة.

وأكد الدكتور محمد السيد، أمين حزب النور بدكرنس، أن الحزب ينظّم جولات باستمرار في المدينة والمركز من أجل التواصل مع الجماهير وإقناعها بأهمية المشاركة في التصويت على الدستور بـ"نعم" وأثره على استقرار البلاد.

وأضاف أن الحزب ينظّم العديد من الفاعليات والوسائل الدعائية منها البنرات والبوسترات وحملة "اسبراي" والأوراق المختلفة التي توضح مميزات الدستور بجانب آلاف النسخ من مسودة الدستور.