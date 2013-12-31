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تشديدات أمنية أمام الكنائس والمنشآت الحيوية بالغربية خلال احتفالات الكريسماس

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تشديدات أمنية أمام الكنائس والمنشآت الحيوية بالغربية خلال احتفالات الكريسماس تشديدات أمنية أمام الكنائس والمنشآت الحيوية بالغربية خلال احتفالات الكريسماس

كتب : رفيق ناصف وأحمد فتحي منذ 5 دقائق

تشهد جميع الكنائس والمنشآت الحيوية بمدن ومراكز محافظة الغربية، اليوم، تشديدا في الإجراءات الأمنية، تحسبا لأي أعمال إرهابية أو تخريبية خلال الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية.

وأكد اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، أن المديرية وضعت خطة أمنية محكمة لتأمين الكنائس وجميع المنشآت الحيوية؛ لمنع أي فرصة لتنفيذ أعمال إرهابية من شأنها تعكير صفوة الاحتفال بعيد رأس السنة.

وأشار إلى أنه تم تعزيز الخدمات الشرطية وزيادة عدد أفراد الأمن والحراسة المعينة لتأمين الكنائس وسيارات الأمن المركزي أمام الأقسام والمنشآت الشرطية وسجن طنطا العمومي.

وأضاف مدير الأمن أن خطة التأمين تضمنت الدفع بتشكيلات أمنية وعناصر الشرطة السرية لتمشيط محيط الكنائس لحماية المسيحيين وتأمينهم في أعيادهم، ومنع تواجد أي سيارات تقف بالشوارع المجاورة أو القريبة من الكنائس.

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